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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 10:52,

KPSS Önlisans başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih

Her mezuniyet türü için farklı zamanlarda yapılan KPSS sınavları için geri sayım başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hayali kuran önlisans mezunları, 2020 yılında içinde yapılacak KPSS Önlisans sınavının tarihini sorguluyor. KPSS Önlisans başvuru tarihi ne zaman?

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Yüz binlerce memur adayının merakla beklediği 2020 Önlisans KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı ancak başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, 2020 KPSS Önlisans takvimi...

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KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları; 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

3KPSS HAKKINDA
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KPSS HAKKINDA

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

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b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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