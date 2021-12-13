KPSS ön lisans ve ortaöğretim ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı

KPSS’nin ne zaman yapılacağı belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS bu sene lisans, ön lisans ve ortaöğretim alanları için uygulanacak. KPSS lisans başvuruları mayıs ayında başlayacak ve haziran ayına kadar devam edecek. Daha sonra ise ön lisans için işlemler alınacak. Yılın son KPSS’si ise ortaöğretim mezunları için düzenlenecek.