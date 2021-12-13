KPSS ön lisans ve ortaöğretim ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı
KPSS tarihi ile ilgili açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Memur olmak isteyen adaylar her yıl belirli tarihlerde sınav başvurularını yapıyorlar. 2022 yılında KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları düzenlenecek. Adayların ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihler aralığında başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki, KPSS ön lisans ve ortaöğretim ne zaman yapılacak?
KPSS’nin ne zaman yapılacağı belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS bu sene lisans, ön lisans ve ortaöğretim alanları için uygulanacak. KPSS lisans başvuruları mayıs ayında başlayacak ve haziran ayına kadar devam edecek. Daha sonra ise ön lisans için işlemler alınacak. Yılın son KPSS’si ise ortaöğretim mezunları için düzenlenecek.
KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS ön lisans başvuruları 03.08.2022 tarihinde başlayacak ve 15.08.2022 tarihinde sona erecek. Sınav ise 02.10.2022 tarihinde düzenlenecek.
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.