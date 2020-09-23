KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ön lisans sınav tarihi!
KPSS ön lisans sınav tarihi adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Lisans oturumlarının geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasının ardından, gözler KPSS ön lisans sınavına çevrildi. 2 yıllık üniversitelerden mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS ön lisans sınavında adaylar sınav giriş belgeleri ile sınav salonlarına alınacak. KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından duyurulacak. Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 KPSS ön lisans sınav takvimi ve sınav giriş belgeleriyle ilgili bilgiler.
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1
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2020 KPSS ön lisans sınavı için geri sayım başladı. 21 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ön lisans sınavı ÖSYM takvimine göre 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek. KPSS sınav giriş belgesini adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. Sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
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2020 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır.
Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir Cevap Kâğıdı kullanılacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.
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KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. KPSS sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
Sınav yerleri açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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SINAVIN UYGULANMASI
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan Cevap Kâğıdı ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
5
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Adayların sınavda, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait Cevap Kâğıdı’nı kullanmaları gerekmektedir. Başka bir adaya ait Cevap Kâğıdı’nı kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.