KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS 2020 ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama
KPSS ön lisans sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Başvurularını 12 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında yapan adaylar heyecanla KPSS ön lisans sınav yerlerini beklemeye başlamışlardı. 25 Ekim’de düzenlenecek olan KPSS’nin sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren sorgulanabilecek. İşte 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama ekranı
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KPSS ön lisans sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 25 Ekim tarihinde yapılacak olan KPSS ön lisans oturumunun sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler.
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KPSS ön lisans sınav yerleri ile ilgili açıklama yapıldı ve sınav giriş belgesi erişime açıldı. İşte o açıklama:25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.KKTC’de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.