KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu!

2022 KPSS ön lisans ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl lisans ve ön lisans olmak üzere iki ayrı sınavda tamamlanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. Yayınlanan takvime göre ön lisans KPSS 2 Ekim tarihinde organize edilecek. Sınav kılavuzu ÖSYM tarafından ağustos ayında erişime açılacak.