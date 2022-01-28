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KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu!

#Kpss#Ösym#Sınav

KPSS sınav tarihi, kamuda memur olmayı bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. 2022 ÖSYM sınav takviminin yayınlanması ile açılacak kadrolar için yerleştirme başvurularını yapacak adaylar, ön lisans KPSS başvuru tarihlerine odaklandı. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanlar için yapılacak olan ön lisans oturumunun başvuruları ağustos ayında alınacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans başvuru işlemleri yayınlanan kılavuz ile beraber ÖSYM'nin AİS ekranından alınacak. Peki, 2022 KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? İşte, KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihi hakkında detaylar.

1/5KPSS ön lisans ne zaman yapılacak ÖSYM 2022 KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu

2022 KPSS ön lisans ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl lisans ve ön lisans olmak üzere iki ayrı sınavda tamamlanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. Yayınlanan takvime göre ön lisans KPSS 2 Ekim tarihinde organize edilecek. Sınav kılavuzu ÖSYM tarafından ağustos ayında erişime açılacak.

2/5KPSS NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

3/5BAŞVURU KOŞULLARI

BAŞVURU KOŞULLARI

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.

Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu’na, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

4/5KPSS ön lisans ne zaman yapılacak ÖSYM 2022 KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

5/5 KPSS ön lisans ne zaman yapılacak ÖSYM 2022 KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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#Kpss#Ösym#Sınav