KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? KPSS 2020 ön lisans sınav yerleri için geri sayım
KPSS ön lisans başvurularını tamamlayan adaylar sınav tarihi beklemeye başladılar. ÖSYM sınav takvimi içerisinde KPSS ön lisans oturumunun ne zaman yapılacağı duyuruldu. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. İşte KPSS 2020 ön lisans sınav tarihi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS ön lisans oturumunun ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS ön lisans başvuruları bu yıl 21 Ağustos’ta başladı ve 2 Eylül’de sona erdi. Sınav 25 Ekim tarihinde yapılacak. Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar. Peki KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır?
2
Abone Ol
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.
3
Abone Ol
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2020-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.