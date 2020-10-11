KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? KPSS 2020 ön lisans sınav yerleri için geri sayım

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2020-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.



Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.