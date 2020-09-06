KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? KPSS 2020 ön lisans geç başvuru ve sınav tarihi

KPSS ön lisans için heyecan giderek artıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre adaylar başvurularını 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında yaptılar. Bu yıl KPSS ön lisans başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı. Peki KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde ekim ayına işaret etti. Sınav 25 Ekim'de düzenlenecek.



KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.