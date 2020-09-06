KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? KPSS 2020 ön lisans geç başvuru ve sınav tarihi
KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. KPSS ön lisans başvuruları 2020 yılında 21 Ağustos'ta başladı ve 2 Eylül tarihine kadar devam etti. Ücret ödeme için son gün 3 Eylül'dü. Peki KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde geç başvuru tarihini ve sınavın yapılacağı tarihi duyurdu. İşte 2020 KPSS ön lisans tarihi
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KPSS ön lisans için heyecan giderek artıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre adaylar başvurularını 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında yaptılar. Bu yıl KPSS ön lisans başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı. Peki KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde ekim ayına işaret etti. Sınav 25 Ekim'de düzenlenecek.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.
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İŞTE KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
KPSS geç başvuruları 10-11 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapılacak. (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)
Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor.
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Başvuru süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde sınava başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.