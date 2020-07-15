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Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 10:43,

KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? KPSS 2020 ön lisans başvuru ve sınav tarihi

KPSS başvuru ve sınav tarihi lisans, ön lisans ve ortaöğretim için farklı tarihlerde gerçekleşiyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınavda ön lisans başvuruları için araştırmalar başladı. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos tarihinde başlayacak. Peki sınav tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili bilgiler…

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KPSS ön lisans başvuru tarihi, ÖSYM takvimi ile belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı merkezi olarak düzenleniyor. Memur olmak isteyen adaylar sınavlara büyük ilgi gösteriyorlar. Adayların başvuru tarihlerine işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ön lisans başvuru tarihlerine çevrildi. 25 Ekim’de yapılacak olan ön lisans başvuruları ağustos ve eylül aylarında alınacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru ise 10 Eylül’de alınacak.

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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
Sonuçlar 26 Kasım’da açıklanacak.

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