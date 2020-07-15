KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? KPSS 2020 ön lisans başvuru ve sınav tarihi

KPSS ön lisans başvuru tarihi, ÖSYM takvimi ile belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı merkezi olarak düzenleniyor. Memur olmak isteyen adaylar sınavlara büyük ilgi gösteriyorlar. Adayların başvuru tarihlerine işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ön lisans başvuru tarihlerine çevrildi. 25 Ekim’de yapılacak olan ön lisans başvuruları ağustos ve eylül aylarında alınacak.



KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru ise 10 Eylül’de alınacak.