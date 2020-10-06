KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? Gözler KPSS 2020 ön lisans sınav giriş yerlerinde
KPSS ön lisans oturumu için başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. Başvurular 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında alındı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS ön lisans oturumu ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki KPSS 2020 ön lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? İşte sınav tarihi ve detaylar
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KPSS ön lisans başvuruları bu yıl 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 10-11 Eylül'de gerçekleştirildi. Adaylar şimdi heyecanla KPSS ön lisans tarihini beklemeye başladılar. Sınav bu yıl 25 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. İşte KPSS ön lisans sınav yerleri ile ilgili detaylar
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.
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KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
2020-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.
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Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.