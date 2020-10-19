KPSS ön lisans ne zaman, saat kaçta? KPSS ön lisans sınav giriş belgesi alma
KPSS ön lisans sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS ön lisans oturumlarına girecek olan adaylar başvurularını 21 Ağustos ve 2 Eylül 2020 tarihleri aralığında tamamladılar. Geç başvurular ise 10-11 Eylül 2020’de yapıldı. Şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki KPSS ön lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı
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KPSS ön lisans oturumunun ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde sınav başvurularını tamamlıyorlar. KPSS ön lisans oturumu 2020 yılında 25 Ekim’de yapılacak. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. İşte KPSS ön lisans sınav giriş belgesi alma ekranı
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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.
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KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.