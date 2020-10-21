KPSS ön lisans ne zaman? KPSS 2020 sınav giriş belgesi alma
KPSS ön lisans oturumuna girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yaptılar. Memur olmak isteyen adaylar sınav günü saat 10:00’a kadar sınav yerlerine giriş yapacaklar. KPSS ön lisans sınav giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. Peki KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre KPSS tarihi
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KPSS’ye girmek isteyen adaylar başvurularını yaptıktan sonra heyecanla sınav tarihini beklemeye başlıyorlar. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak. Adayların saat 10:00’a kadar sınav yerlerinde hazır bulunmaları ve giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. İşte KPSS ön lisans giriş belgesi alma ekranı
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KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.
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KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.