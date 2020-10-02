KPSS ön lisans ne zaman? İşte KPSS 2020 ön lisans sınav tarihi

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.



Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.