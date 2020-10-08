KPSS ön lisans ne zaman? 2020 KPSS ön lisans sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM'de
KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınav tarihi ve sınav giriş belgeleri, söz konusu sınava katılacak olan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilecek olan KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile erişime açılacak. Kamuda memur olmayı bekleyen 2 yıllık üniversite mezunlarının gözü şimdi KPSS ön lisans sınav giriş yerlerinde. İşte, KPSS ön lisans sınav tarihi ve sınav belgeleriyle ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri son dakika açıklamalarla takip ediliyor. 21 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ön lisans sınavı ÖSYM takvimine göre 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Aday salon numarası, sıra numarası ve sınav binalarının yazılı olduğu KPSS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek. KPSS ön lisans sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması ön görülüyor. İşte, detaylar.
2
Abone Ol
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2020 sınav takvimine göre, KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir Cevap Kâğıdı kullanılacaktır.
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar Cevap Kâğıdı’na işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, Cevap Kâğıdı’nda ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap Kâğıdı yerine Soru Kitapçığı’na yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
3
Abone Ol
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar.
Sınav yerleri açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
4
Abone Ol
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
5
Abone Ol
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.