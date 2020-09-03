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Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 09:58 | 

KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS 2020 geç başvuru tarihi

KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında alındı. KPSS başvuru ücreti ödemeleri bugün de devam edecek. Başvuru süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde sınava başvurularını yapabilecekler. Peki ekim ayında düzenlenecek olan KPSS ön lisans oturumunun geç başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM sınav ve başvuru takvimine göre konu ile ilgili bilgiler..

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KPSS ön lisans oturumu için heyecan giderek artıyor. KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar geç başvurularını 10-11 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapabilecekler. Peki KPSS ön lisans ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi ve başvurulara dair detaylar

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

2İŞTE KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
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İŞTE KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

KPSS geç başvuruları 10-11 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapılacak. (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor.

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Başvuru süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde sınava başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

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