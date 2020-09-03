KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS 2020 geç başvuru tarihi

İŞTE KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ KPSS geç başvuruları 10-11 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapılacak. (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)



Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor.