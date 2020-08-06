KPSS ön lisans başvurusu ne zaman? İşte KPSS 2020 ön lisans başvuru ve sınav tarihi

KPSS ön lisans başvuru tarihi için geri sayım başladı. En son 2018 yılında düzenlenen ön lisans oturumu iki yılda bir ÖSYM tarafından yapılıyor. Memur olmak isteyen adaylar başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’a kadar devam edecek. Peki ön lisans KPSS ne zaman yapılacak?



KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül’de alınacak.

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.