KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri
KPSS ön lisans başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Sınava girmek isteyen adaylar başvuru işlemlerini yaparken sınav ücretini de yatırıyorlar. Peki KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte 2020 ÖSYM takvimine göre sınav ve başvuru tarihi...
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Memur olmak isteyen adaylar KPSS başvurularına yoğun ilgi gösteriyorlar. ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde adaylar mezuniyet durumlarına uygun olan oturumlara giriyorlar. KPSS ön lisans başvuruları bu yıl ağustos ayında başlayacak. Adaylar işlemlerini 21 Ağustos’tan itibaren yapabilecekler. Sınav ücreti yayımlanan kılavuz ile belli olacak. Peki KPSS ön lisans ne zaman yapılacak?
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru ise 10 Eylül’de alınacak.
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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU Sonuçlar 26 Kasım’da açıklanacak.