KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri

Memur olmak isteyen adaylar KPSS başvurularına yoğun ilgi gösteriyorlar. ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde adaylar mezuniyet durumlarına uygun olan oturumlara giriyorlar. KPSS ön lisans başvuruları bu yıl ağustos ayında başlayacak. Adaylar işlemlerini 21 Ağustos’tan itibaren yapabilecekler. Sınav ücreti yayımlanan kılavuz ile belli olacak. Peki KPSS ön lisans ne zaman yapılacak?



KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru ise 10 Eylül’de alınacak.