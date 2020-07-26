KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS 2020 sınav ve başvuru tarihi

KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. KPSS ön lisans başvuruları ile ilgili ÖSYM açıklama yaptı. En son 2018 yılında düzenlenen ön lisans bu yıl da yapılacak. Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos tarihinde başlayacak.



KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül’de alınacak.

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.