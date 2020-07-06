KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS 2020 ön lisans sınav tarihi
KPSS başvuruları ile ilgili ÖSYM açıklamaları yakından takip ediliyor. ÖSYM sınav takvimi içerisinde KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu. Adayların başvuru işlemleri ağustos ayının sonunda başlayacak. Peki KPSS ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…
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KPSS başvuru tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS oturumları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Memur olmak isteyen adaylar belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ön lisans başvuruları 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında alınacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru ise 10 Eylül’de alınacak.
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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU Sonuçlar 26 Kasım’da açıklanacak.