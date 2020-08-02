KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihi
KPSS başvuru ve sınav tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılıyor. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başlıyorlar. En son 2018 yılında düzenlenen ön lisans sınavı bu yıl ekim ayında yapılacak. Peki KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimine göre 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihi...
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KPSS ön lisans başvuruları için heyecan giderek artıyor. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ön lisans başvuru işlemlerini çevrildi.Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu bu yıl ekim ayında düzenlenecek. KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos tarihinde başlayacak. İşte başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül’de alınacak. Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.