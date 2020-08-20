KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? Gözler KPSS 2020 başvuru ücreti ve sınav tarihinde
KPSS başvuruları, memur olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS lisans başvurularının tamamlanmasının ardından sıra ön lisans başvuru tarihlerine geldi. En son 2018 yılında yapılan sınav bu yıl yeniden düzenlenecek. KPSS ön lisans oturumu ekim ayında yapılacak. Peki KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…
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KPSS başvuru ücreti ödeme işlemleri, başvuru tarihine az bir zaman kala araştırılıyor. KPSS ön lisans başvuruları bu yıl ağustos ayında başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde işlemlerin bu ay içerisinde yapılmaya başlanacağı duyuruldu ve 21 Ağustos tarihine işaret edildi. Sınav ise 25 Ekim’de yapılacak. Peki KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar?
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BAŞLIYOR
Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül’de alınacak. Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ön lisans başvuru ücreti 2018 yılında 60,00 TL olarak belirlenmişti. Henüz KPSS ön lisans başvuru kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz bu yılki ücrette belli olacak. Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.