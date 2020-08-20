KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? Gözler KPSS 2020 başvuru ücreti ve sınav tarihinde

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? Ön lisans başvuru ücreti 2018 yılında 60,00 TL olarak belirlenmişti. Henüz KPSS ön lisans başvuru kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz bu yılki ücrette belli olacak.

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.