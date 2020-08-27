KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor? KPSS 2020 başvuru ücreti ile ilgili bilgiler
KPSS başvuru tarihinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre lisans başvuruları belirtilen tarihlerde alındı. KPSS ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos’ta başladı. Adayların başvuru tarihleri aralığında başvurularını yapmaları ve sınav ücretini kılavuz içerisinde belirtilen bankalara yatırmaları gerekiyor. İşte KPSS ön lisans başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili bilgiler…
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KPSS ön lisans başvuru ücreti ve tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Memur olmak isteyen adaylar her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Ön lisans KPSS başvuruları 21 Ağustos’ta başladı ve 2 Eylül’e kadar devam edecek. Adayların 80 TL olan sınav ücretini kılavuzda belirtilen şekilde ödemeleri gerekiyor.
KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR? 21 Ağustos tarihinde başlayan KPSS ön lisans başvuruları 2 Eylül'de sona erecek.
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ön lisans KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.