KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor? İşte KPSS ücreti yatırılan bankalar
KPSS ön lisans başvuruları 2020 yılında 21 Ağustos’ta başladı. Memur olmak isteyen adaylar 2 Eylül’e kadar başvurularını yapabilecekler. ÖSYM sınav ve başvuru takvimine göre geç başvuru işlemleri 10 Eylül’de başlayacak ve 11 Eylül saat 23:59’a kadar devam edecek. Peki KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte merak edilen soruların yanıtları…
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KPSS başvuruları, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. En son 2018 yılında düzenlenen KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos’ta başladı. Adayların başvuru ve ücret ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvuru işlemleri 2 Eylül’de, ücret ödeme işlemleri ise 3 Eylül’de sona erecek. Ön lisans KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı.
KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR? 21 Ağustos tarihinde başlayan KPSS ön lisans başvuruları 2 Eylül'de sona erecek.
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ön lisans KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.