KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS sınav ve başvuru takvimi
KPSS ön lisans sınav ve başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ön lisans başvuru tarihlerine çevrildi. 25 Ekim’de yapılacak olan sınavın başvuru tarihleri belli oldu. İşte ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınav ve başvuru tarihi…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS başvuru tarihlerinin ne zaman olduğu araştırılan konular arasında bulunuyor. Memur olmak isteyen adaylar her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. KPSS lisans başvuruları temmuz ayında sona erdi. Şimdi sıra ön lisansa geldi. KPSS ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos tarihinde başlayacak. Peki KPSS sınav tarihi ne zaman?
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru ise 10 Eylül’de alınacak.
2
Abone Ol
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU Sonuçlar 26 Kasım’da açıklanacak.