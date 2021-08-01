KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman? İşte 2021 KPSS ÖABT tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür), Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumları yapıldı. Bu oturumların ardından şimdi bir de Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu adayların merak ettiği konu olacak. İşte, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) tarihi...