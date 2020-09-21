KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı! İşte, KPSS ÖABT sonuç açıklama tarihi

KPSS ÖABT soruları ve sonuçları için adayların beklentisi, ÖSYM'nin yayımladığı sorular ve cevapları ile sona ermiş oldu. Sınavdan çıktıktan sonra işaretledikleri soruların doğruluğunu teyit etmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden KPSS ÖABT soruları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başlamıştı. İşte, ÖSYM soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlar için açıklanma tarihi