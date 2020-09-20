KPSS ÖABT sonuçları ve soruları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takviminden bilgiler
KPSS ÖABT soruları ve sonuçları için adayların beklentisi başladı. Sınavdan çıktıktan sonra işaretledikleri soruların doğruluğunu teyit etmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden KPSS ÖABT soruları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Diğer taraftan KPSS ÖABT sonuçları için de araştırmalar gerçekleşmeye devam ediyor. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takviminde yer alan bazı bilgiler
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1
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KPSS ÖABT sonuçları için sınavdan çıkan adayların araştırmaları devam ediyor. KPSS ÖABT soruları ve cevapları ile sonuçlar açıklanmadan işaretledikleri soruların doğruluğunu öğrenmek isteyen pek çok aday, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, KPSS sonuçları ve soruları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS ÖABT soruları ve cevaplarının pazartesi veya salı günü adayların erişimine açılması bekleniyor.
Bu durum, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
3
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde öğretmen adaylarının erişimine açılacak. Bu tarih ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken tarihlere de çekilebilecek.
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Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının,Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim BakanlığınınDuyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarınayapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafındanadaylara duyurulmaktadır.