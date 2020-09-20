KPSS ÖABT sonuçları ve soruları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takviminden bilgiler

KPSS ÖABT sonuçları için sınavdan çıkan adayların araştırmaları devam ediyor. KPSS ÖABT soruları ve cevapları ile sonuçlar açıklanmadan işaretledikleri soruların doğruluğunu öğrenmek isteyen pek çok aday, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, KPSS sonuçları ve soruları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler