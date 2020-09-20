MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS ÖABT sonuçları ve soruları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takviminden bilgiler
GeriGündem KPSS ÖABT sonuçları ve soruları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takviminden bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Eylül 2020 - 13:38 | 

KPSS ÖABT sonuçları ve soruları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takviminden bilgiler

KPSS ÖABT soruları ve sonuçları için adayların beklentisi başladı. Sınavdan çıktıktan sonra işaretledikleri soruların doğruluğunu teyit etmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden KPSS ÖABT soruları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Diğer taraftan KPSS ÖABT sonuçları için de araştırmalar gerçekleşmeye devam ediyor. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takviminde yer alan bazı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS ÖABT sonuçları için sınavdan çıkan adayların araştırmaları devam ediyor. KPSS ÖABT soruları ve cevapları ile sonuçlar açıklanmadan işaretledikleri soruların doğruluğunu öğrenmek isteyen pek çok aday, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, KPSS sonuçları ve soruları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK
Abone Olgoogle-news

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS ÖABT soruları ve cevaplarının pazartesi veya salı günü adayların erişimine açılması bekleniyor.

Bu durum, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

3KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde öğretmen adaylarının erişimine açılacak. Bu tarih ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken tarihlere de çekilebilecek.

4
Abone Olgoogle-news

Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının,Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim BakanlığınınDuyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarınayapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafındanadaylara duyurulmaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi