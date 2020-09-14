KPSS ÖABT sınavı ne zaman? ÖSYM.gov.tr 2020 KPSS ÖABT sınav giriş yeri sorgulama ekranı

Kamuda memur olmak isteyen öğretmen adaylarının katılacağı KPSS ÖABT sınavı için geri sayım başladı. 13.07.2020 tarihine kadar başvuruları alınan söz konusu sınavda adaylar sınav giriş belgeleri ile sınava alınacak. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak olan sınav belgelerine T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilecek. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre, KPSS ÖABT bu hafta sonu yani 20 Eylül tarihinde 2 oturum halinde gerçekleşecek. İşte, sınavla ilgili ayrıntılar.