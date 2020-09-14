KPSS ÖABT sınavı ne zaman? ÖSYM.gov.tr 2020 KPSS ÖABT sınav giriş yeri sorgulama ekranı
2020 KPSS ÖABT tarihi, söz konusu sınava kısa süre kala adayların gündemine geldi. Alan bilgisi oturumlarının geride kalmasının ardından gözler KPSS ÖABT sınavına çevrildi. ÖSYM tarafından organize edilecek olan KPSS ÖABT sınavına adaylar giriş belgeleriyle katılacak. Giriş yerleri https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilecek. Bu hafta sonu düzenlenecek olan KPSS ÖABT iki oturum halinde tamamlanacak. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman? İşte, 2020 KPSS ÖABT sınav giriş yeri sorgulama ekranı ve sınav tarihi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kamuda memur olmak isteyen öğretmen adaylarının katılacağı KPSS ÖABT sınavı için geri sayım başladı. 13.07.2020 tarihine kadar başvuruları alınan söz konusu sınavda adaylar sınav giriş belgeleri ile sınava alınacak. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak olan sınav belgelerine T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilecek. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre, KPSS ÖABT bu hafta sonu yani 20 Eylül tarihinde 2 oturum halinde gerçekleşecek. İşte, sınavla ilgili ayrıntılar.
2
Abone Ol
KPSS ÖABT NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
3
Abone Ol
Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.
4
Abone Ol
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
5
Abone Ol
2020 KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.