KPSS ÖABT sınavı nasıl geçti? 2020 ÖABT KPSS sınav yorumları ve analizi
KPSS ÖABT oturumu ÖSYM tarafından 20 Eylül tarihinde gerçekleşti. Kamuda memur olmayı bekleyen öğretmen adaylarının katılım sağladığı KPSS ÖABT sınavının ardından sınav yorumları değerlendirmesini yapmak isteyenler, KPSS zor mu kolay mı sorularına yanıt aradı. Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Türkçe, Sosyal, Edebiyat ve diğer tüm testlerden oluşan 2020 KPSS ÖABT yorumlarıyla bilgi alış verişi sağlamak isteyenlerin gözü sınav analizlerinde. Peki, KPSS ÖABT sınavı nasıl geçti? İşte, sosyal medyada yapılan 2020 ÖABT KPSS sınav değerlendirmelerinden bazıları.
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KPSS ÖABT alan sınavı sonrasında sınav yorumları gelmeye başladı. Binlerce adayın Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olabilmek için katılım gösterdiği KPSS ÖABT için sınav yorumları, sınavın tamamlanmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden gelmeye başladı. Peki, KPSS ÖABT nasıl geçti? İşte, sosyal medya üzerinden gelen KPSS sınav yorumları hakkında detaylı bilgiler
KPSS 2020 ÖABT YORUMLARI
@herkesyolundami Tüm sorular psikolojik danışmanla başlarken kitapçıkta rehber öğretmen yazması? #oeabt2020
@IdrisBakus #öabt2020 Siyasi coğrafyada Frederic Ratzel sormayı bırakın artık soruyu okumadan Ratzel i işaretledim
@cemregvn123 Bizi Saussure sandılar oysaki biz gariban Türkçe öğretmenleriyiz..
@Biryudum11 Öyle bir sınava girdim ki ne çalıştığım kitapları çöpe atabiliyorum ne de yeniden sınava çalışabiliyorum #öabt2020
@hk1727hk Dkab alan sorularını tarih bilgilerimle yaptım #ÖABT2020
@gezenblogcc bence en belirleyici olan şey herkesin alandaki sıralaması. herkes için hayırlısı olsun. sorular zorlayıcı ve eleyiciydi bu sefer. Umarım herkes dilediği gibi yapmıştır soruları #ÖABT2020
@ograsemine Matematikte de öncüllü sormazsın be . Resmen bir soruya üç soru sığdırılmış #ÖABT2020
@sedaadurmus Gözetmen ilk kez giren var mı sınava diye soruyor sınıfta ses yok jdkd bu sınıf olmuş bordo bereli be hocam #ÖABT2020
@fthakyurek3806 Geçmiş olsun öğretmen arkadaşlar. Sınıf öğretmenliğinin soruları baya zormus. Gruplarda öyle paylaşılıyor. Herkes için hayırlısı olsun.
@sihircozenn Tarih Öğretmenliğinde hiç görmediğim bundan sonra da göremeyeceğim konuları napıcaz ? #kpss2020 #ÖABT2020
@oneshotstory Bu sorulardan 60-65 net çıkarabilecek biri olsaydım yani o kadar iyi tarih, matematik, coğrafya, fizik, kimya biyoloji, alan eğitimi, çocuk edeyatı, Türk dili bilgim olsaydı öğretmen olmakla uğraşmazdım.
@ozbycsu Okul öncesinde ayıp olmasın diye 2019a azıcık benzerlik gösterseydiniz keşke.. Ah bir de Emilia yaklaşımını da piazza diye sormazsın yani
@dondudurmazz Geometri sorularını görünce ben şok #oeabt2020
@_yerliturkolog Geçişli ve ettirgen eylemi bilen atanıyordu #oeabt2020
@Rabia1840 Şimdi herkes sınav kötü zordu diyor sonuçlar açıklanınca da taban 80 tavan 90 olmaz inşallah. #KPSS #oeabt2020
@Moliere68756310 #oeabt2020Edebiyat soruları muhteşem, harika ve olağanüstü sorulmuş! ....Aşık Mahzuni Şerif sorusunu Allah'tan sormuşlar da özgüvenimiz yerine geldiEliyle ağzını örten yüzyoksa geriye kalan soraların ezikliğini atlatmamizin mümkünati yok.#oeabt2020
@AKMANsedat267 Çok bilgi sormuşlar.. bilgisi olmayan seneye atanır. #oeabt2020
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KPSS NASIL GEÇTİ?
İşte, sınavın ardından gelmeye başlayan KPSS ÖABT sınav yorumları
@tutanccamon Sınav çok güzeldi ben beğendim. O yüzden seneye bir daha giricem
@nisanrsr Biz yanlışlıkla TUS’a girdik sanırım ?!#öabt2020
@TeyyarKaradag Edebiyat alana sorulmayacak soruları Türkçe alanda sorup 75 soruda üç tane Bloom sorusu sorup sonra kapsam geçerliliği diyen ÖSYM tarih seni de tozlu sayfalarına yazacak. #ÖABT2020
@TahaHarrani İlber Ortaylı sınava girseydi bir daha girmek istemezdi...#tarih#oeabt2020
@dilaraozbayrak #öabt2020 anladım ki eser isimi ve coğrafyacı ezberlemem gerekiyormus kim neyin öncüsüdür bilmesen olmuyormus. Teşekkürler.
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Öğretmenlik Alan Bilgisi* Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi %80 2) Alan Eğitimi %20 150 dakikalık sınava giren adaylar: İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
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120 dakikalık sınava giren adaylar: Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği, (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
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ÖABT PUAN TÜRLERİ
KPSSP121-01 Türkçe Öğretmenliği KPSSP121-02 İlköğretim Matematik Öğretmenliği KPSSP121-03 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği KPSSP121-04 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği KPSSP121-05 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği KPSSP121-06 Tarih Öğretmenliği KPSSP121-07 Coğrafya Öğretmenliği KPSSP121-08 Matematik (Lise) Öğretmenliği KPSSP121-09 Fizik Öğretmenliği KPSSP121-10 Kimya Öğretmenliği KPSSP121-11 Biyoloji Öğretmenliği KPSSP121-12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği KPSSP121-13 Yabancı Dil (İngilizce Öğretmenliği) KPSSP121-14 Rehber Öğretmen KPSSP121-15 Sınıf Öğretmenliği KPSSP121-16 Okul Öncesi Öğretmenliği KPSSP121-17 Beden Eğitimi Öğretmenliği KPSSP121-18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği