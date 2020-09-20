KPSS ÖABT sınavı nasıl geçti? 2020 ÖABT KPSS sınav yorumları ve analizi

KPSS ÖABT alan sınavı sonrasında sınav yorumları gelmeye başladı. Binlerce adayın Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olabilmek için katılım gösterdiği KPSS ÖABT için sınav yorumları, sınavın tamamlanmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden gelmeye başladı. Peki, KPSS ÖABT nasıl geçti? İşte, sosyal medya üzerinden gelen KPSS sınav yorumları hakkında detaylı bilgiler



KPSS 2020 ÖABT YORUMLARI



@herkesyolundami

Tüm sorular psikolojik danışmanla başlarken kitapçıkta rehber öğretmen yazması? #oeabt2020



@IdrisBakus

#öabt2020 Siyasi coğrafyada Frederic Ratzel sormayı bırakın artık soruyu okumadan Ratzel i işaretledim



@cemregvn123

Bizi Saussure sandılar oysaki biz gariban Türkçe öğretmenleriyiz..



@Biryudum11

Öyle bir sınava girdim ki ne çalıştığım kitapları çöpe atabiliyorum ne de yeniden sınava çalışabiliyorum #öabt2020



@hk1727hk

Dkab alan sorularını tarih bilgilerimle yaptım #ÖABT2020



@gezenblogcc

bence en belirleyici olan şey herkesin alandaki sıralaması. herkes için hayırlısı olsun. sorular zorlayıcı ve eleyiciydi bu sefer. Umarım herkes dilediği gibi yapmıştır soruları #ÖABT2020



@ograsemine

Matematikte de öncüllü sormazsın be . Resmen bir soruya üç soru sığdırılmış #ÖABT2020



@sedaadurmus

Gözetmen ilk kez giren var mı sınava diye soruyor sınıfta ses yok jdkd bu sınıf olmuş bordo bereli be hocam #ÖABT2020



@fthakyurek3806

Geçmiş olsun öğretmen arkadaşlar. Sınıf öğretmenliğinin soruları baya zormus. Gruplarda öyle paylaşılıyor. Herkes için hayırlısı olsun.



@sihircozenn

Tarih Öğretmenliğinde hiç görmediğim bundan sonra da göremeyeceğim konuları napıcaz ? #kpss2020 #ÖABT2020



@oneshotstory

Bu sorulardan 60-65 net çıkarabilecek biri olsaydım yani o kadar iyi tarih, matematik, coğrafya, fizik, kimya biyoloji, alan eğitimi, çocuk edeyatı, Türk dili bilgim olsaydı öğretmen olmakla uğraşmazdım.



@ozbycsu

Okul öncesinde ayıp olmasın diye 2019a azıcık benzerlik gösterseydiniz keşke.. Ah bir de Emilia yaklaşımını da piazza diye sormazsın yani



@dondudurmazz

Geometri sorularını görünce ben şok #oeabt2020



@_yerliturkolog

Geçişli ve ettirgen eylemi bilen atanıyordu #oeabt2020



@Rabia1840

Şimdi herkes sınav kötü zordu diyor sonuçlar açıklanınca da taban 80 tavan 90 olmaz inşallah. #KPSS #oeabt2020



@Moliere68756310

#oeabt2020Edebiyat soruları muhteşem, harika ve olağanüstü sorulmuş! ....Aşık Mahzuni Şerif sorusunu Allah'tan sormuşlar da özgüvenimiz yerine geldiEliyle ağzını örten yüzyoksa geriye kalan soraların ezikliğini atlatmamizin mümkünati yok.#oeabt2020



@AKMANsedat267

Çok bilgi sormuşlar.. bilgisi olmayan seneye atanır. #oeabt2020



