KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI 2023 || KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak?

6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavına toplam 452 bin aday başvurdu. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde adaylara 75 soru için 120 dakika sınav süresi verilecek. KPSS ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos tarihinde erişime açılacak. KPSS ÖABT oturumlarında Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesinden sorular yöneltilecek. Sınavdan sonra iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değeri yeniden saptanmasıyla adayların yeni puan durumu belirlenecek. Sınavların tamamlanmasıyla kısa süre içerisinde KPSS ÖABT soru ve cevapları erişime açılması bekleniyor. Peki, 2023 KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak? İşte KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevapları 2023