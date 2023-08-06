×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI 2023 || KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak?

Güncelleme Tarihi:

#KPSS ÖABT#ÖABT Soruları#ÖABT Cevapları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 11:58

KPSS ÖABT sınavı bugün 10.15'te başladı. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınavların bitiminde KPSS ÖABT soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açılacak. 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavına toplam 452 bin aday müracaat yaptı. Peki, 2023 KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak? İşte, KPSS ÖABT sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023

1/4KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI 2023 || KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak

6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavına toplam 452 bin aday başvurdu. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde adaylara 75 soru için 120 dakika sınav süresi verilecek. KPSS ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos tarihinde erişime açılacak. KPSS ÖABT oturumlarında Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesinden sorular yöneltilecek. Sınavdan sonra iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değeri yeniden saptanmasıyla adayların yeni puan durumu belirlenecek. Sınavların tamamlanmasıyla kısa süre içerisinde KPSS ÖABT soru ve cevapları erişime açılması bekleniyor. Peki, 2023 KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak? İşte KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevapları 2023

2/4ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR

ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖABT 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

EN SON HABERLER

3/4KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT oturumlarında Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesinden sorular yöneltilecek. KPSS ÖABT’de adayların 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içerisinde sınav salonlarını terk etmeleri yasak olacak. KPSS ÖABT puan hesaplaması yapılırken her test kendi içerisinde değerlendirilmeye alınacak. Bir testte en az 1 ham puanı bulunmayan adayların hesaplamaları yapılmayacak. Sınavdan sonra iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değeri yeniden saptanmasıyla adayların yeni puan durumu belirlenecek. KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM açıklamasıyla sınav bitiminden yaklaşık 1 saat sonra açıklanması bekleniyor.

4/4ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuç sorgulama ekranına erişebilecek. Sınav sonuçları saati henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KPSS ÖABT#ÖABT Soruları#ÖABT Cevapları

EN SON HABERLER