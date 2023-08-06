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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GY-GK-Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav sonuçları ayrı ayrı mı açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#KPSS ÖABT Sonuçları#2023 KPSS#KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 09:37

KPSS sınav sonuçları 2023, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS sınav sonuçlarına göre açılan kadrolara müracaat edecek adaylar Temmuz ve Ağustos ayında düzenlenen sınavların son oturumu ÖABT bugün gerçekleşiyor. İlk KPSS oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz’da, Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz’da düzenlendi. İlk kez kamu kurumu seçme sınavına katılacak adaylar ise sınav sonuçlarının ayrı ayrı mı duyurulduğunu merak ediyor. Peki KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları tarihi belli mi? İşte, 2023 KPSS lisans sınav sonuçları takvimi…

1/5KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak GY-GK-Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav sonuçları ayrı ayrı mı açıklanacak KPSS ÖABT sınav sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak



KPSS ÖABT sınavı 6 Ağustos Pazar günü organize edilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne katılacak adaylar ise KPSS sınav sonuçları tarihini gündemlerine aldı. KPSS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılıyor. Sonuç ekranında adayların KPSS oturumlarından doğru-yanlış cevap sayıları ve katıldıkları sınavlardan elde ettikleri puanlar yer alacak. Sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS sınav sonuçları için takvimi belirledi. Peki 2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖABT, Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi…

2/5KPSS SINAV SONUÇLARI AYRI AYRI MI AÇIKLANACAK

KPSS SINAV SONUÇLARI AYRI AYRI MI AÇIKLANACAK?

Lisans bazında düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları tek ekran üzerinden erişime açılacak.

Sınavlar tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından değerlendirme işlemi başlayacak. Temmuz ayında düzenlenen sınavların ardından KPSS ÖABT sınavı 6 Ağustos Pazar günü organize edilecek.

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3/5KPSS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuç sorgulama ekranına erişebilecek. Sınav sonuçları saati henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

 

4/5KURALLARA UYMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI İPTAL EDİLECEK

KURALLARA UYMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI İPTAL EDİLECEK!

ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara katılan öğrencilerin sınav süresi boyunca uyması gereken kurallar sınav giriş belgesinde yer almaktadır. Bir adayın sınavın geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilmesi için uyması gereken kurallar aşağıdadır;

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5/5KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak GY-GK-Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav sonuçları ayrı ayrı mı açıklanacak KPSS ÖABT sınav sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. 





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