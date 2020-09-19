KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı saat kaçta?

2020 KPSS ÖABT tarihi, söz konusu sınava kısa süre kala adayların gündemine geldi. Alan bilgisi oturumlarının geride kalmasının ardından gözler KPSS ÖABT sınavına çevrildi. ÖSYM tarafından organize edilecek olan KPSS ÖABT sınavına adaylar giriş belgeleriyle katılacak. Giriş yerleri https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilecek. Bu hafta sonu düzenlenecek olan KPSS ÖABT iki oturum halinde tamamlanacak. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman? İşte, 2020 KPSS ÖABT sınav giriş yeri sorgulama ekranı ve sınav tarihi.



Kamuda memur olmak isteyen öğretmen adaylarının katılacağı KPSS ÖABT sınavı için geri sayım başladı. 13.07.2020 tarihine kadar başvuruları alınan söz konusu sınavda adaylar sınav giriş belgeleri ile sınava alınacak. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak olan sınav belgelerine T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilecek. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre, KPSS ÖABT bu hafta sonu yani 20 Eylül tarihinde 2 oturum halinde gerçekleşecek. İşte, sınavla ilgili ayrıntılar.