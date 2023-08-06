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KPSS ÖABT puan hesaplama 2023 || KPSS ÖABT sınavında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek mi?

Güncelleme Tarihi:

#KPSS ÖABT Puan Hesaplama#KPSS ÖABT#4 Yanlış 1 Doğruyu Götürür Mü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 09:40

2023 KPSS ÖABT puan hesaplama sınavın gerçekleştiği dakikalarda merak ediliyor. 6 Ağustos Pazar günü düzenlenen sınava toplam 452 bin aday müracaat etti. KPSS ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Sınavların tamamlanmasıyla kısa süre içerisinde KPSS ÖABT soru ve cevaplarının erişime açılması bekleniyor. Cevap anahtarı açıklandıktan sonra KPSS ÖABT puanı nasıl hesaplanır? sorusunun yanıtı araştırılan konu başlıklarından birisi olacak. Lisans düzeyinde yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde adaylara 75 soru için 120 dakika sınav süresi verilecek. Peki, KPSS ÖABT sınavında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek mi? İşte, KPSS ÖABT puan hesaplama yöntemi…

1/5KPSS ÖABT puan hesaplama 2023 || KPSS ÖABT sınavında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek mi



KPSS ÖABT oturumlarında Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesinden sorular yöneltilecek. KPSS ÖABT’de adayların 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içerisinde sınav salonlarını terk etmeleri yasak olacak. KPSS ÖABT puan hesaplaması yapılırken her test kendi içerisinde değerlendirilmeye alınacak. Bir testte en az 1 ham puanı bulunmayan adayların hesaplamaları yapılmayacak. Sınavdan sonra iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değeri yeniden saptanmasıyla adayların yeni puan durumu belirlenecek. KPSS ÖABT sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

2/5KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR

KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS ÖABT ve diğer KPSS sınavları benzer şekilde değerlendirilmektedir. Adayların puanları 100 puan üzerinden hesaplanır ve 4 yanlış cevpa 1 doğru yanıtı götürmektedir. ÖSYM’nin puan hesaplaması formülü şu şekildedir;

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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3/5KPSS ÖABT puan hesaplama 2023 || KPSS ÖABT sınavında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek mi

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.

Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

4/5KPSS ÖABT puan hesaplama 2023 || KPSS ÖABT sınavında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek mi

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.


Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

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5/5KPSS ÖABT puan hesaplama 2023 || KPSS ÖABT sınavında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek mi

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır.

KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır

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