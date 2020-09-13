KPSS ÖABT ne zaman? Son oturum için geri sayım başladı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu sona erdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı sınavın tamamlanmasıyla KPSS'nin bu hafta sonu gerçekleştirilen tüm oturumları sona erdi. KPSS Alan Bilgisinin 1 ve 2'nci oturumları dün gerçekleştirilmişti. Gözler şimdi son oturum olan ÖABT sınavında. Peki, KPSS ÖABT ne zaman?
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KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için nefesler tutuldu. Binlerce öğretmen adayının beklediği oturum için hazırlıklarda sona gelinirken, sınav tarihi de araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020 ÖABT tarihi...
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ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
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Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.