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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Eylül 2020 - 12:13 | 

KPSS ÖABT nasıl geçti? KPSS sınav yorumları

KPSS ÖABT alan sınavı sonrasında sınav yorumları gelmeye başladı. Binlerce adayın Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olabilmek için katılım gösterdiği KPSS ÖABT için sınav yorumları, sınavın tamamlanmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden gelmeye başladı. Peki, KPSS ÖABT nasıl geçti? İşte, KPSS sınav yorumları hakkında detaylı bilgiler

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KPSS sınav yorumları, ÖABT alan sınavından çıkan öğretmen adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Kendi alanlarında girmiş oldukları sınavda karşılaştıkları soruların zor mu yoksa kolay mı olduğunun genel değerlendirmesini yapmak isteyen pek çok kişi, sosyal medya üzerinden KPSS ÖABT sınav yorumları araştırmasını gerçekleştirmeye başladı. İşte, Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Türkçe, Sosyal, Edebiyat ve diğer tüm testler için KPSS sınav yorumları ve ÖABT nasıl geçti sorusunun cevabı

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KPSS ÖABT sonrası sınav yorumları ile ilgili sosyal medya paylaşımları henüz gelmedi. Yorumlar geldikçe haberimizin içerisinde yer verilecektir.

Öğretmenlik Alan Bilgisi* Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi %80
2) Alan Eğitimi %20
150 dakikalık sınava giren adaylar: İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

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120 dakikalık sınava giren adaylar: Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği, (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

4ÖABT PUAN TÜRLERİ
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ÖABT PUAN TÜRLERİ

KPSSP121-01 Türkçe Öğretmenliği
KPSSP121-02 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
KPSSP121-03 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
KPSSP121-04 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
KPSSP121-05 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
KPSSP121-06 Tarih Öğretmenliği
KPSSP121-07 Coğrafya Öğretmenliği
KPSSP121-08 Matematik (Lise) Öğretmenliği
KPSSP121-09 Fizik Öğretmenliği
KPSSP121-10 Kimya Öğretmenliği
KPSSP121-11 Biyoloji Öğretmenliği
KPSSP121-12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
KPSSP121-13 Yabancı Dil (İngilizce Öğretmenliği)
KPSSP121-14 Rehber Öğretmen
KPSSP121-15 Sınıf Öğretmenliği
KPSSP121-16 Okul Öncesi Öğretmenliği
KPSSP121-17 Beden Eğitimi Öğretmenliği
KPSSP121-18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

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