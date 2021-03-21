KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihlerini yayınladı

ÖSYM'DEN KPSS RAPORU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Raporda, sınavların sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.
ÖSYM'nin internet sitesinden paylaşılan 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu'na göre, 2019 KPSS Lisans, yedi farklı oturumda düzenlendi. Bu oturumlarda Genel Yetenek-Genel Kültür Testleri, Eğitim Bilimleri Testi, Alan Bilgisi Testi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulandı. Raporda genel yetenek-genel kültür testleri ve alan bilgisi sınavlarına (çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, istatistik, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve uluslararası ilişkiler) katılan adaylara ait sonuçlar değerlendirildi. 2019 KPSS Lisans Alan Bilgisi adayları için genel yetenek testinin doğru cevap sayısı ortalaması 26.24, genel kültür testinin doğru cevap sayısı ortalaması 26.68 olarak hesaplandı.
Genel yetenek testinin ham puan ortalaması 23.08, genel kültür testinin ham puan ortalaması 21.85 olarak hesaplandı. Genel yetenek testinin ve genel kültür testinin ortalama güçlük düzeyleri 0.44 olarak hesaplandı. Genel yetenek testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.47, genel kültür testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.45 olarak belirlendi. 2019 KPSS Lisans genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bulunan 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmadığı rapora yansıdı. Genel yetenek ve genel kültür testlerinde birer aday 59 soruyu doğru cevapladı. Alan bilgisi testlerinin doğru cevap sayısı ortalamaları en yüksekten en düşüğe, hukuk testi 26.25, iktisat testi 16.68, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testi 15.52, maliye testi 15.50, kamu yönetimi testi 13.54, işletme testi 13.04, uluslararası ilişkiler testi 11.06, muhasebe testi 10.14 ve istatistik testi 8.92 şeklinde sıralandı.