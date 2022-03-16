KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları bu yıl alınacak. Adaylar mezuniyet durumlarına uygun olan oturumlara başvuru yapacaklar. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans başvuruları mayıs ayında başlayacak. Ön lisans başvuruları ise ağustos ayında belirtilen tarihten itibaren alınacak.