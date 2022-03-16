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KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

#KPSS#Kpss Başvuru#Kpss 2022

KPSS başvuru ve sınav tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Memur olmak isteyenler, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına giriyorlar. Bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarında sınavlar düzenlenecek. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim ne zaman yapılacak?

1/3KPSS ne zaman yapılacak KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları bu yıl alınacak. Adaylar mezuniyet durumlarına uygun olan oturumlara başvuru yapacaklar. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans başvuruları mayıs ayında başlayacak. Ön lisans başvuruları ise ağustos ayında belirtilen tarihten itibaren alınacak.

2/3KPSS ne zaman yapılacak KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

3/3KPSS ne zaman yapılacak KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

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#KPSS#Kpss Başvuru#Kpss 2022