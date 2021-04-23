KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2021 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS oturumlarına giriyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi içerisinde bu yılki oturum ve başvuru tarihleri açıklandı. Adaylar KPSS başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. KPSS’nin ilk oturumu 1 Ağustos’ta düzenlenecek.