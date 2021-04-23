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Haber Giriş: 23 Nisan 2021 - 11:19 | 

KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2021 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. ÖSYM sınav takvimi içerisinde merkezi sınavların ne zaman yapılacağı açıklanıyor. Bu yıl KPSS’de lisans oturumu düzenlenecek. Lisans mezunu olan adaylar için başvurular mayıs ayında başlayacak. Peki, KPSS ne zaman yapılacak?

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Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS oturumlarına giriyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi içerisinde bu yılki oturum ve başvuru tarihleri açıklandı. Adaylar KPSS başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. KPSS’nin ilk oturumu 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2KPSS NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

3İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.

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