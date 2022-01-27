KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS sınav ve başvuru tarihi

KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS başvuruları her sene belirli tarihlerde alınıyor. Bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarında sınav yapılacak. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. Ön lisans başvuruları ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise eylül ayında alınacak.
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta, DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.
KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.