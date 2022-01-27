KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS sınav ve başvuru tarihi

KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS başvuruları her sene belirli tarihlerde alınıyor. Bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarında sınav yapılacak. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. Ön lisans başvuruları ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise eylül ayında alınacak.