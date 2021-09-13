KPSS ne zaman yapılacak? Gözler 2022 KPSS lisans ve ön lisans tarihlerinde
KPSS lisans ve ön lisans oturumları, memur olmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sınav oturumlarına girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. 2021 yılında lisans sınavları düzenlenirken ön lisans sınavı yapılmadı. Peki, KPSS lisans ve ön lisans ne zaman yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KPSS’nin ne zaman yapılacağı, 2022 yılında az bir zaman kala merak ediliyor. Lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olanlar, mezun oldukları bölüme uygun olan KPSS oturumlarına giriyorlar. En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.
2
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz 2022 KPSS tarihleri de belli olacak.
En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.
3
KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.