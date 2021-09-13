KPSS ne zaman yapılacak? Gözler 2022 KPSS lisans ve ön lisans tarihlerinde

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz 2022 KPSS tarihleri de belli olacak.



En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.