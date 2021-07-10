KPSS ne zaman yapılacak? 2021 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte sınav tarihi
KPSS sınav tarihi, temmuz ayının gelmesiyle adayların odaklandığı konulardan oldu. Lisans düzeyinde sınava katılacak olan memur adayları, hazırlıklarını sürdürürken ÖSYM'den yapılacak açıklamaya odaklandı. 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar, söz konusu sınava ağustos ayında katılacaklar. Sınavdan önce KPSS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ile sorgulamaya açılacak. Peki, KPSS ne zaman yapılacak ve sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KPSS sınav yerleri, lisans düzeyinde sınava girecek olan adaylar tarafından takip ediliyor. Memur olabilmenin hayalini kuran ve buna yönelik çalışmalarını sürdüren adaylar ÖSYM takvimine göre, farklı oturumlara katılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek. Söz konusu sınavın giriş belgeleri ise henüz yayınlanmadı.
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KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM 2021 sınav takvimine göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos'ta uygulanacak.
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KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.
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Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
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Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
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a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.