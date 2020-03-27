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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 11:44, /

KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS sınavları ne zaman? KPSS lisans sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Kovid-19 önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yapmaya devam ediyor. Son olarak üniversiteli olmak için gün sayan adayların girdiği YKS'nin oturumları ileri bir tarihe alındı. Öte yandan MSÜ, ALES ve YDS sınavlarının tarihlerinde de düzenleme yapıldı. Bugün ise kamu personeli alımında kullanılan KPSS sınavın oturum tarihleri güncellendi. Peki, YKS MSÜ KPSS ALES YDS sınavları ne zaman? KPSS sınavı ne zamana ertelendi?

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20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak Corona virüsü salgını (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelenen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından gözler ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavların akıbetine çevrildi. ÖSYM, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile 9 sınavın tarihinde güncelleme yapmıştı. Öte yandan 2020 KPSS tarihleri de değişti. İşte, güncel 2020 ÖSYM sınav takvimi...

2MSÜ SINAV TARİHİ

MSÜ SINAV TARİHİ

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta, 4 Nisan'da yapılacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

3YDS TARİHİ DE DEĞİŞTİ

YDS TARİHİ DE DEĞİŞTİ

12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs'ta, 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs'ta, 19 Nisan'daki e-YDS/5 16 Mayıs'ta uygulanacak.

4EKPSS SINAVI NE ZAMAN

EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

26 Nisan'da yapılacağı duyurulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

5ALES TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

ALES TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenecek. 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanacak.

6İSG/1 SINAVI AĞUSTOSTA

İSG/1 SINAVI AĞUSTOS'TA

16 Mayıs'ta yapılaması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

72020 YKS TAKVİMİ

2020 YKS TAKVİMİ

20-21 Haziran'da yapılması planlanan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 25-26 Temmuz'a ertelendi.

8KPSS SINAVLARI NE ZAMAN

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak. Öte yandan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." açıklamasını yaptı.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygü "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." açıklamasını yaptı.

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Ayrıca 2020 KPSS tarihleri de belli oldu.

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KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

12GÜNCEL ÖSYM TAKVİMİ

GÜNCEL ÖSYM TAKVİMİ

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

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