Gündem Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 11:44 , / 27 Mart 2020 - 12:15

KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS sınavları ne zaman? KPSS lisans sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Kovid-19 önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yapmaya devam ediyor. Son olarak üniversiteli olmak için gün sayan adayların girdiği YKS'nin oturumları ileri bir tarihe alındı. Öte yandan MSÜ, ALES ve YDS sınavlarının tarihlerinde de düzenleme yapıldı. Bugün ise kamu personeli alımında kullanılan KPSS sınavın oturum tarihleri güncellendi. Peki, YKS MSÜ KPSS ALES YDS sınavları ne zaman? KPSS sınavı ne zamana ertelendi?