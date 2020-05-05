KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri değişti mi?

Kamu kurumunda görevlendirilebilmek için önemli bir koşul olan KPSS, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Coronavirüs önlemleri dolayısıyla henüz belirlenmeyen KPSS başvuru tarihleri için kabine toplantısından herhangi bir kararın çıkıp çıkmadığını merak eden memur adayları, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, KPSS başvurusu ne zaman alınacak? İşte, KPSS ne zaman yapılacak sorusunun cevabı ve başvuru tarihi hakkında detaylı bilgiler
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ÖABT, DHBT, EKPSS, lisans, ön lisans ve ortaöğretim kategorilerinde gerçekleşecek olan KPSS için sınav başvuru tarihleri merakla araştırılmaya devam ediliyor. Dünkü kabine toplantısında bazı sınavların tarihleriyle ilgili açıklama yapılmasının ardından KPSS tarihi değişti mi sorusuna cevap aramaya başlayan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
KPSS 2020 SINAVI VE BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
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Sınav başvuruları için tarih bilgisi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sınav başvuru tarihleri, koronavirus önlemleri dolayısıyla değiştirilmişti. Tarihlerin mayıs ayının sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor.
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KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
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A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
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B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.