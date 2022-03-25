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KPSS ne zaman? KPSS 2022 sınav tarihi belli oldu

#KPSS#Kpss 2022#KPSS Ne Zaman

KPSS 2022 yılında da yoğun ilgi gören sınavlardan biri oldu. Memur olmak isteyen adaylar her yıl belirli tarihlerde düzenlenen KPSS oturumlarına giriyorlar. Sınav bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim alanlarında yapılacak. Peki, KPSS ne zaman, hangi ayda düzenlenecek? İşte 2022 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri

1/3KPSS ne zaman KPSS 2022 sınav tarihi belli oldu

KPSS'nin ne zaman yapılacağı, sınava girmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl üç alanda da yapılacak. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak. Ön lisans başvuruları ise ekim ayında yapılacak.

2/3KPSS NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

3/3KPSS ne zaman KPSS 2022 sınav tarihi belli oldu

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

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#KPSS#Kpss 2022#KPSS Ne Zaman