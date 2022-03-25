KPSS ne zaman? KPSS 2022 sınav tarihi belli oldu

KPSS'nin ne zaman yapılacağı, sınava girmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl üç alanda da yapılacak. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak. Ön lisans başvuruları ise ekim ayında yapılacak.