KPSS ne zaman? KPSS 2022 sınav tarihi belli oldu

KPSS'nin ne zaman yapılacağı, sınava girmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl üç alanda da yapılacak. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak. Ön lisans başvuruları ise ekim ayında yapılacak.
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.
Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.
KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.