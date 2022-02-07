KPSS ne zaman? KPSS 2022 ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. KPSS lisans başvuruları 2022 yılında mayıs ayında başlayacak. Sınava girmek isteyenler başvurularını 6 Haziran'a kadar yapabilecekler. Ön lisans başvuruları ise ağustos ayında düzenlenecek.