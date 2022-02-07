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KPSS ne zaman? KPSS 2022 ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi açıklandı

#KPSS#Kpss 2022#Kpss Başvuru

KPSS başvuru ve sınav tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. KPSS 2022 yılında lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarında düzenlenecek. Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyenlerin ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve detaylar

1/4KPSS ne zaman KPSS 2022 ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. KPSS lisans başvuruları 2022 yılında mayıs ayında başlayacak. Sınava girmek isteyenler başvurularını 6 Haziran'a kadar yapabilecekler. Ön lisans başvuruları ise ağustos ayında düzenlenecek.

2/4KPSS NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta, DHBT 27 Kasım'da yapılacak.

3/4KPSS ne zaman KPSS 2022 ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

4/4KPSS ne zaman KPSS 2022 ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

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