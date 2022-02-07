KPSS ne zaman? KPSS 2022 ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. KPSS lisans başvuruları 2022 yılında mayıs ayında başlayacak. Sınava girmek isteyenler başvurularını 6 Haziran'a kadar yapabilecekler. Ön lisans başvuruları ise ağustos ayında düzenlenecek.
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta, DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.
KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.