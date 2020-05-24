KPSS ne zaman? KPSS 2020 lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
Memuriyet hayali kuran milyonlarca vatandaşın katılım sağlayacağı 2020 KPSS için geri sayım başladı. Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde uygulanacak olan sınavın başvurularının ne zaman olacağının yanı sıra sınav tarihleri de yoğun şekilde sorgulanıyor. Haziran ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren adaylar, ÖSYM'nin 2020 KPSS takvimini sorguluyor. Peki, KPSS ne zaman? KPSS 2020 lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 etabı başvuruları için araştırmalar başladı. Her mezuniyet düzeyi için farklı yapılan KPSS oturumlarının ilki lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek. Gözler şimdi KPSS başvurularını online sistemden alınmaya başlayacağı tarihlerde. İşte, 2020 KPSS başvuru ve sınav takvimi...
2
Abone Ol
KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
3
Abone Ol
KPSS SINAV TARİHLERİ
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
4
Abone Ol
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.