KPSS ne zaman? KPSS 2020 lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 etabı başvuruları için araştırmalar başladı. Her mezuniyet düzeyi için farklı yapılan KPSS oturumlarının ilki lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek. Gözler şimdi KPSS başvurularını online sistemden alınmaya başlayacağı tarihlerde. İşte, 2020 KPSS başvuru ve sınav takvimi...