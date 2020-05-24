MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS ne zaman? KPSS 2020 lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
GeriGündem KPSS ne zaman? KPSS 2020 lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 19:19,

KPSS ne zaman? KPSS 2020 lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

Memuriyet hayali kuran milyonlarca vatandaşın katılım sağlayacağı 2020 KPSS için geri sayım başladı. Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde uygulanacak olan sınavın başvurularının ne zaman olacağının yanı sıra sınav tarihleri de yoğun şekilde sorgulanıyor. Haziran ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren adaylar, ÖSYM'nin 2020 KPSS takvimini sorguluyor. Peki, KPSS ne zaman? KPSS 2020 lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 etabı başvuruları için araştırmalar başladı. Her mezuniyet düzeyi için farklı yapılan KPSS oturumlarının ilki lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek. Gözler şimdi KPSS başvurularını online sistemden alınmaya başlayacağı tarihlerde. İşte, 2020 KPSS başvuru ve sınav takvimi...

2KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
Abone Olgoogle-news

KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

3KPSS SINAV TARİHLERİ
Abone Olgoogle-news

KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

4
Abone Olgoogle-news

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi