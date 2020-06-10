KPSS ne zaman? KPSS 2020 başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2020 KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı. Devlete bağlı kurumlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye gireceği günü heyecanla bekliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2020 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte, 2020 KPSS sınav takvimi...