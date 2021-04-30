KPSS ne zaman? İşte 2021 Lisans KPSS başvuru ve sınav takvimi

2021 Lisans KPSS başvuruları, pek çok memur adayı tarafından heyecanla ve sabırla bekleniyordu. KPSS tarihleri, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Memur olmak isteyen adaylar belirli tarihlerde kurum tarafından düzenlenen sınavlara giriyorlar. Heyecanla beklenilen 2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından oturumların tarihleri de kesinleşti. İşte 2021 KPSS başvuruları hakkında detaylı bilgiler...