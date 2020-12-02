KPSS ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sonuç açıklanma tarihi
KPSS sonuçları ile ilgili gözler ÖSYM’ye çevrildi. KPSS ortaöğretim oturumu 2020 yılında kasım ayında düzenlendi. Başvurularını yapan adaylar 22 Kasım’da merkezi olarak düzenlenen sınava girdiler ve soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre duyurulan sonuç tarihi
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KPSS ortaöğretim sonuçları için heyecan giderek artıyor. Başvuruları 15 Eylül ve 30 Eylül’de alınan sınav 2020 yılında kasım ayında merkezi olarak yapıldı. Sınava katılan adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü erişime açılacak. İşte yapılan açıklamalar
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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.
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DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.