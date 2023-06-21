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KPSS NE ZAMAN 2023? Lisans KPSS sınavına ne kadar, kaç gün kaldı? İşte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS tarihi!

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#KPSS Sınav Tarihi#KPSS Ne Zaman#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 00:44

KPSS sınav tarihi, ÖSYM tarafından açıklandı. Başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen KPSS bu sene sadece lisans düzeyinde organize edilecek. Söz konusu sınav 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) oturumlarından oluşacak. Kamuda memur olmayı bekleyen adaylar KPSS oturumlarına farklı tarihlerde katılacak. Peki, 2023 lisans KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, KPSS sınav tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5KPSS NE ZAMAN 2023 Lisans KPSS sınavına ne kadar, kaç gün kaldı İşte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS tarihi

KPSS sınavı ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kamu kurumlarında devlet memuru olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS sınavı başvuruları, mayıs ayında gerçekleşti. Heyecanla beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl sadece lisans bazında düzenlenecek. KPSS'nin ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri 23 Temmuz tarihinde organize edilecek. Peki, KPSS'ye kaç gün kaldı? İşte, ayrıntılar.

2/5KPSS NE ZAMAN

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans sınav tarihleri şu şekilde olacak;

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi): 29.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi 2. Gün): 30.07.2023

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 06.08.2023

3/5LİSE KPSS NE ZAMAN YAPILACAK

LİSE KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise KPSS çift yıllarda gerçekleşiyor. Son olarak 2022 yılında gerçekleşen Lise KPSS sınavı, 2024 yılında gerçekleşecek.

4/5BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5/5KPSS NE ZAMAN 2023 Lisans KPSS sınavına ne kadar, kaç gün kaldı İşte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS tarihi

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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