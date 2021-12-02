KPSS ne zaman? 2022 KPSS tarihi hakkında ÖSYM detayları
KPSS tarihi için araştırmalar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2022 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 2022 KPSS YKS ALES ve YDS sınav tarihlerinden son bilgiler...
KPSS ne zaman yapılacak sorusu, 2022 yılına az kala memuriyet için hazırlıklarını sürdüren vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. KPSS'nin lisans, önlisans ve lise düzeyi için 2022'de hangi tarihlerde düzenleneceği ve başvuru takvimi bu yıl bitmeden açıklanacak. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
KPSS 60,61,62,63,64,65 PUANLA NEREYE GİDİLİR?
Geçtiğimiz yıl KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "sayfada bul" seçeneğini kullanarak almış olduğunuz puanı yazabilir ve o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada arayarak bulabilirsiniz.