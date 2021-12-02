KPSS ne zaman? 2022 KPSS tarihi hakkında ÖSYM detayları

KPSS ne zaman yapılacak sorusu, 2022 yılına az kala memuriyet için hazırlıklarını sürdüren vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. KPSS'nin lisans, önlisans ve lise düzeyi için 2022'de hangi tarihlerde düzenleneceği ve başvuru takvimi bu yıl bitmeden açıklanacak. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler